Деканом строительного факультета Пермского политеха избран Виталий Шаманов
Ранее он исполнял обязанности декана стройфака
По результатам выборов, состоявшихся 25 апреля на заседании Ученого совета ПНИПУ, деканом строительного факультета вуза стал Виталий Шаманов.
С сентября 2024 года доцент кафедры «Строительный инжиниринг и материаловедение», кандидат технических наук Виталий Шаманов исполнял обязанности декана. Вторым кандидатом на пост был доцент кафедры «Строительное производство и геотехника», кандидат технических наук Даниил Татьянников.
Шаманов победил по результатам тайного голосования, уточнили в пресс-службе вуза.
Виталий Шаманов является выпускником Пермского политеха 2008 года, где он получил образование по специальности «производство строительных материалов, изделий и конструкций». Его карьера в ПНИПУ началась в 2006 году с должности лаборанта кафедры строительных материалов и специальных технологий. Позднее он стал ассистентом (в 2008 году), а затем старшим преподавателем (в 2014 году). В 2015-м успешно защитил кандидатскую диссертацию, посвящённую управлению процессом дозирования компонентов газобетона. Вклад Виталия Шаманова в науку включает более 80 публикаций, в том числе четыре учебных пособия, четыре патента и одну программу для ЭВМ.
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