Деканом строительного факультета Пермского политеха избран Виталий Шаманов Ранее он исполнял обязанности декана стройфака Поделиться Твитнуть

Пресс-служба ПНИПУ

По результатам выборов, состоявшихся 25 апреля на заседании Ученого совета ПНИПУ, деканом строительного факультета вуза стал Виталий Шаманов.

С сентября 2024 года доцент кафедры «Строительный инжиниринг и материаловедение», кандидат технических наук Виталий Шаманов исполнял обязанности декана. Вторым кандидатом на пост был доцент кафедры «Строительное производство и геотехника», кандидат технических наук Даниил Татьянников.

Шаманов победил по результатам тайного голосования, уточнили в пресс-службе вуза.

Виталий Шаманов является выпускником Пермского политеха 2008 года, где он получил образование по специальности «производство строительных материалов, изделий и конструкций». Его карьера в ПНИПУ началась в 2006 году с должности лаборанта кафедры строительных материалов и специальных технологий. Позднее он стал ассистентом (в 2008 году), а затем старшим преподавателем (в 2014 году). В 2015-м успешно защитил кандидатскую диссертацию, посвящённую управлению процессом дозирования компонентов газобетона. Вклад Виталия Шаманова в науку включает более 80 публикаций, в том числе четыре учебных пособия, четыре патента и одну программу для ЭВМ.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.