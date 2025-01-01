Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 21% Поделиться Твитнуть

На заседании 25 апреля Совет директоров Центробанка России принял решение оставить ключевую ставку неизменной, на максимальной отметке в 21% годовых. Центробанк не корректирует ставку уже четвёртый раз подряд.

В официальном сообщении говорится, что текущее инфляционное давление, включая его устойчивую компоненту, демонстрирует тенденцию к снижению, хотя и остаётся значительным. Увеличение внутреннего спроса по-прежнему существенно превышает возможности увеличения предложения товаров и услуг. В то же время, по предварительным данным, экономика постепенно возвращается к сбалансированной траектории развития.

Центробанк намерен придерживаться строгой денежно-кредитной политики для достижения целевого уровня инфляции к 2026 году. Как поясняет регулятор, это подразумевает сохранение ограничительных мер в денежно-кредитной сфере в течение значительного времени.

В будущем решения о ключевой ставке будут приниматься Банком России с учётом динамики снижения инфляции и инфляционных ожиданий, а также устойчивости этих тенденций.

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