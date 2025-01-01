Экс-депутат ЗС Прикамья Никита Белых выпустил коллекцию одежды «Несломленный» Лимитированный мерч в продажу не поступит Поделиться Твитнуть

Никита Белых запустил собственную марку одежды и сопутствующих товаров. По данным портала «Свой Кировский.РФ», ссылающегося на информированный источник, коллекция получила название uNBroken, где NB — инициалы Белых, а unbroken с английского переводится как «несломленный».

В рамках этой авторской линейки представлены толстовки, футболки, шапки-докеры и бейсболки. В скором времени планируется выпуск значков. Все изделия украшены изображением белого кита. Как сообщает издание, этот образ является отсылкой к любимой книге Никиты Белых, «Моби Дик, или Белый кит» Германа Мелвилла, а также напоминает о его школьном прозвище.

Подчёркивается, что эксклюзивные предметы данной коллекции не предназначены для продажи, а служат в качестве презентов для близких и деловых партнёров.

В начале 2000-х Никита Белых был избран депутатом Законодательного собрания Пермской области, работал вице-губернатором Прикамья, а в 2009 году стал губернатором Кировской области. 24 июня 2016 года Белых был задержан при получении взятки в размере 200 тыс. евро. В феврале 2018 года Пресненский суд Москвы вынес приговор, согласно которому экс-губернатор был осуждён на восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также обязан выплатить штраф 48 млн руб. В июне 2024 года Никита Белых был освобожден и вернулся в Пермь.





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