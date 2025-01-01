«Новый компаньон» запускает проект про здоровый образ жизни Встречи Компаньон Wellness будут проходить регулярно Поделиться Твитнуть

«Новый компаньон» запускает проект Компаньон Wellness. Первая встреча состоится 29 апреля в кафе Lemon Tree на ул. Советской, 29.

Компаньон Wellness — это пространство для встреч и практикумов с профессионалами в сферах красоты, здоровья, спорта и моды. Тема первой встречи — «Как улучшить качество жизни: здоровые привычки, красота, повышение уровня энергии».

Спикерами на мероприятии выступят ведущие эксперты: врач-эндокринолог, диетолог Яна Королёва, инструктор хатха-йоги Наталья Балашова, старший пар-мастер в «Спа & Баня» Данил Мазилов.

Вместе с профессионалами участники обсудят, как снизить стресс, улучшить физическое состояние, поговорят о важности ухода за телом и его роли в общем состоянии здоровья, а также о сбалансированном питании и многом другом.

«Клуб Wellness — это возможность для решения актуальных вопросов, связанных со здоровьем и жизнью. Обсуждая реальные проблемы и получая советы от профессионалов, участники смогут находить для себя действенные решения, которые помогут улучшить их качество жизни», — объясняет главный редактор «Нового компаньона» Юлия Усольцева.

Встречи будут проводиться на регулярной основе.

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