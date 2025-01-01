В Пермское УФАС России с начала года поступило более 550 обращений Основной объём жалоб касался контроля монополистической деятельности Поделиться Твитнуть

фото: ФАС России

За первый квартал 2025 года в Пермское УФАС России поступило свыше 550 обращений от граждан и организаций, сообщили в прес-службе ведомства.

Отдел контроля рекламы и недобросовестной конкуренции рассмотрел 76 жалоб, в основном касающихся отсутствия необходимой маркировки рекламных материалов в социальных сетях и незаконного использования зарегистрированных товарных знаков.

В сфере контроля закупок было зарегистрировано 113 жалоб, среди которых преобладали обращения, связанные с неправомерными требованиями к участникам закупок; некорректным или предвзятым описанием объекта закупки; необоснованным отказом в допуске к участию в закупках.

Контроль органов власти и процедур торгов вызвал 40 обращений, акцентировавших внимание на вопросах, связанных с ритуальными услугами; процедурах передачи муниципального имущества.

Основной объём жалоб (241) касался контроля монополистической деятельности. В частности, поступило 136 обращений о возможных злоупотреблениях со стороны предприятий-монополистов в таких сферах, как электроэнергетика, тепло-, газо-, водоснабжение и водоотведение, обращение с коммунальными отходами и связь; 105 обращений указывали на нарушения в процессе подключения объектов к инженерным сетям и в обеспечении равного доступа потребителей к энергетическим ресурсам.

Ещё 81 жалоба была направлена на контроль товарных рынков и экономической концентрации, затрагивая преимущественно сферы связи и торговли.

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