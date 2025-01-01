Для таксиста из Пермского края рутинный заказ закончился арестом автомобиля Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае судебные приставы наложили арест на автомобиль таксиста, привёзшего клиентов в отдел прикамского ГУФССП по Большесосновскому и Частинскому районам.

Сотрудники органа принудительного исполнения, заметив автомобиль возле офиса, "пробили" его по приложению «Мобильный розыск» и выявили за владельцем машины крупную задолженность по кредитам – около 160 тыс. руб.

Водителя попросили пройти для разговора к сотрудникам ФССП. При проверке документов подтвердилось, что он является собственником автомобиля. Незамедлительно было вынесено постановление о наложении ареста на транспортное средство, а должнику разъяснили, что если он не выплатит всю положенную сумму, LADA будет передана на принудительную реализацию.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, автомобиль оставили на ответственное хранение владельцу, предварительно предупредив, что попытки продать или спрятать арестованное имущество обернутся для гражданина привлечением к уголовной ответственности.

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