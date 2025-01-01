УЗПМ представляет решения «Бионорд» для горнодобывающей отрасли на MiningWorld Russia 2025 В форуме приняли участие более 8 тысяч специалистов из 12 стран мира Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Уральского завода противогололёдных материалов

Пермское предприятие — Уральский завод противогололёдных материалов (УЗПМ), ведущий разработчик современных реагентов под маркой «Бионорд», — продемонстрировал на 29 й международной выставке MiningWorld Russia новые продукты «Бионорд Карьер» и «Бионорд Антипыль», созданные специально для горнорудных предприятий. Московский форум объединил свыше 8 тыс. специалистов из 12 стран, включая руководителей ведущих горнодобывающих компаний и ГОКов.

Открытая разработка угля, руд и иных сыпучих ископаемых почти всегда сопровождается запылённостью и риском смерзания материала, вызванного кристаллизацией влаги между частицами породы. Эти факторы ведут к формированию монолитных глыб и затяжным простоям разгрузочного оборудования. Для решения этих проблем УЗПМ разработал комплекс взаимодополняющих составов: «Бионорд Карьер» обволакивает частицы тонкой эластичной плёнкой, обеспечивая сыпучесть даже при –35° C, а «Бионорд Антипыль» агломерирует мелкодисперсные фракции, существенно понижая уровень взвешенных частиц на дорогах, погрузочных площадках и технологических ветках.

Индустриальные испытания показали: водопотребление при орошении дорог сокращается до 70%, износ ходовой карьеровозов падает, запылённость рабочих зон уменьшается в 2-3 раза, а внеплановые остановки из-за смерзания грузов практически исключаются. Дополнительный эффект — снижение выбросов CO₂, поскольку поливомоечную технику задействуют реже, а транспортный пробег сокращается.

Фото: пресс-служба Уральского завода противогололёдных материалов

Эффективность продукции УЗПМ соответствует ГОСТу и подтверждена экспертными заключениями Роспотребнадзора, паспортами безопасности, сертификатами соответствия и протоколами профильных лабораторий. Основное производство расположено в Пермском крае. Материалы линейки «Бионорд» не содержат коррозионно активных или токсичных компонентов и безопасны для человека и окружающей среды. Уже сегодня продукция УЗПМ применяется на угольных разрезах от Урала до Забайкалья и в Республике Саха, показывая высокую результативность в условиях арктических морозов, высоких производственных нагрузок и строгих природоохранных регламентов.

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