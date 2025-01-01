Телеведущая Юлия Высоцкая стала совладелицей пермской сети аптек Она будет амбассадором «Планеты здоровья» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Известная российская телеведущая и бизнесвумен Юлия Высоцкая стала владелицей 25% долей в трёх пермских компаниях: ООО «Арктик», «Азон» и «Аптека 59», входящих в состав ГК «Планета здоровья». Информация об этом была внесена в ЕГРЮЛ в период с 22 по 23 апреля. Оставшиеся 75% долей в этих трёх предприятиях принадлежат Александру Броварцу, основателю данных компаний. Основной деятельностью этих обществ является розничная продажа медикаментов, а также сдача в аренду и управление недвижимым имуществом. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Издание напоминает, что в 2020 году режиссёр Андрей Кончаловский (муж Высоцкой) также приобрёл 25% долей в пермской аптечной сети ООО «Планета здоровья холдинг», занимающейся розничной реализацией лекарственных средств. Предполагается, что инвестиции Кончаловского в этот проект могли составить около 2 млн долларов, однако детали сделки не были раскрыты.

Юлия Высоцкая известна широкой публике как ведущая кулинарных программ «Едим дома» и «Завтрак с Юлией Высоцкой». Согласно Rusprofile, она является учредителем дюжины действующих ООО, в том числе «Продюсерского центра Андрея Кончаловского», «Кондитерской Сладкоесолёное» и «Кулинарной студии Университет».

Как сообщили в пиар-службе компаний Юлии Высоцкой, теперь супруги совместно владеют 25% сети аптек «Планета здоровья», при этом Юлия Высоцкая будет выступать в качестве её амбассадора. Стратегической целью партнёрства является создание аптек нового формата, в которых будут представлены не только лекарства, но и продукты питания, товары для спорта, косметика и посуда. Кроме того, в сети аптек появится возможность получить консультации врачей и диетологов, а также разработать индивидуальный план питания.

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