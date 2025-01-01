Осужденный за взятки экс-замначальника колонии из Пермского края погиб на СВО Андрея Шварёва приговорили к 12 годам колонии Поделиться Твитнуть

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Андрей Шварёв, ранее занимавший пост заместителя начальника исправительной колонии №37 в Чусовом (Пермский край), погиб в зоне СВО. Об этом стало известно во время судебного заседания. Осуждённый на 12 лет за взяточничество и злоупотребление служебным положением, Шварев пытался через суд добиться начисления пенсии за период с ноября 2023-го по январь 2025 года, обратившись с иском к ГУФСИН России по Пермскому краю, пишет Properm.ru.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что Шварёв дважды принимал участие в боевых действиях на украинской территории. Сначала он воевал в рядах внутренних войск МВД ДНР, а затем — в составе Вооружённых сил РФ. Сообщение о его смерти поступило непосредственно в процессе рассмотрения его иска, что, скорее всего, повлияет на дальнейший ход дела.

Шварёв был признан виновным в коррупционных преступлениях, совершённых им во время работы в ИК-37. Его задержали в Донецке, где он проходил службу в зоне СВО, и доставили в Пермь. Чусовской городской суд признал его виновным в получении крупной взятки, взятки в виде часов Tissot (оценённых в 50 тыс. руб.) и превышении должностных полномочий, выразившемся в передаче мобильного телефона заключённому. Итогом стал приговор — 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф 5,5 млн руб. Приговор вступил в законную силу 10 января 2025 года.

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