За прошлый год удельный вес киберпреступности в Перми достиг 40% Раскрывается лишь четверть таких преступлений Поделиться Твитнуть

На пленарном заседании Пермской городской думы прокурор краевой столицы Егор Шмырин рассказал о состоянии законности в 2024 году. В частности, он затронул тему киберпреступлений, количество которых, по его словам, продолжает расти.

«Удельный вес достиг уже 40%, а раскрывается лишь четверть. Лишь малая часть причинённого многомиллионного ущерба сохранена. В результате действий мошенников граждане порой остаются без средств к существованию», — отметил он.

Прокурор добавил, что это «очевидный упрёк всей правоохранительной системе и вызов всему нашему обществу со стороны преступников».

Из доклада Егора Шмырина

В структуре киберпреступлений 47% занимает мошенничество, неправомерный доступ к компьютерной информации — 29%, а остальное — незаконный оборот наркотиков и кражи.

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