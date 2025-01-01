За прошлый год удельный вес киберпреступности в Перми достиг 40%
Раскрывается лишь четверть таких преступлений
На пленарном заседании Пермской городской думы прокурор краевой столицы Егор Шмырин рассказал о состоянии законности в 2024 году. В частности, он затронул тему киберпреступлений, количество которых, по его словам, продолжает расти.
«Удельный вес достиг уже 40%, а раскрывается лишь четверть. Лишь малая часть причинённого многомиллионного ущерба сохранена. В результате действий мошенников граждане порой остаются без средств к существованию», — отметил он.
Прокурор добавил, что это «очевидный упрёк всей правоохранительной системе и вызов всему нашему обществу со стороны преступников».
В структуре киберпреступлений 47% занимает мошенничество, неправомерный доступ к компьютерной информации — 29%, а остальное — незаконный оборот наркотиков и кражи.
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