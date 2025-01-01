Индекс промышленного производства в Прикамье снизился на 1,5% Данные приведены за январь-март 2025 года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Пермьстата, в январе-марте 2024 года индекс промышленного производства в Пермском крае по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 98,5%.

Согласно опубликованной на сайте ведомства информации, в марте 2025 года по сравнению с мартом 2024 года индекс составил 96,3%, по сравнению с февралём 2025 года — 112,6%.

Если рассматривать динамику производства по видам экономической деятельности в марте-январе текущего года (по сравнению с аналогичным периодом 2024 года), то в обрабатывающем производстве наибольшее снижение показали производство электрического оборудования (- 44,7%) и автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (- 37,8%).

В категории «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» зафиксировано снижение на 16,2%, в «Добыча полезных ископаемых» — на 2,6%, в «Обрабатывающие производства» — на 0,9%.

При этом в производстве мебели рост составил 31,3%, машин и оборудования — 16,3%, производстве, передачи и распределении электроэнергии — 12,1%.

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