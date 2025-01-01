Журналист «Нового компаньона» стал лауреатом премии «Право и общество в Прикамье» На конкурс поступило более 100 заявок Поделиться Твитнуть

В краевом парламенте прошла седьмая церемония награждения лауреатов журналистской премии «Право и общество в Прикамье». Журналист газеты «Новый компаньон» Алёна Улитина-Богачёва стала победителем в номинации «Печатные краевые средства массовой информации».

Как рассказали в пресс-службе Законодательного собрания Пермского края, в этом году на конкурс поступило свыше 100 заявок-материалов из редакций 27 муниципалитетов региона. Наиболее активно принимали участие журналисты из Бардымского, Пермского, Осинского, Соликамского округов и из Березников.

Конкурс проходил по восьми номинациям: краевые печатные и электронные СМИ, интернет-издания, фотография и фоторепортаж, дебют года, муниципальные печатные и электронные СМИ, молодёжная повестка.

Как отметил на церемонии награждения спикер Заксобрания региона Валерий Сухих, «депутаты работают от лица своих избирателей, а журналисты — своей аудитории».

«Журналисты поднимают важные темы и освещают проблемы на местах, что даёт толчок к их решению. Мы, депутаты, ориентируясь на общественное мнение, обращаемся именно к вашим трудам», — отметил он.

Редакция «Нового компаньона» поздравляет Алёну с победой и желает ей дальнейших профессиональных успехов!

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