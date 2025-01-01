В Перми предпринимателя осудили за воровство электроэнергии Ущерб составил 8 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По решению Орджоникидзевского районного суда Перми предпринимателя приговорили к двум годам принудительных работ за причинение ущерба собственнику имущества в особо крупном размере путём обмана или злоупотребления доверием. Об этом сообщили в пресс-службе «Россети Урал».

Как установил суд, будучи арендатором трансформаторной подстанции, бизнесмен ввёл в заблуждение субабонентов и скрыл объёмы фактического потребления электричества перед поставщиком электроэнергии. Бизнесмен допустил безучётное потребление более 1,2 млн кВт⋅ч. Компании «Россети Урал» был причинён ущерб более 3,3 млн руб., а энергосбытовой компании - 4,7 млн руб..

В ходе суда бизнесмен полностью признал свою вину.

Предпринимателя признали виновным по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ (Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием в особо крупном размере) и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на два года, которое заменили двумя годами принудительных работ с удержанием 10% из зарплаты осужденного в доход государства.

Осуждённый также должен выплатить всю сумму причинённого энергетикам ущерба.

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