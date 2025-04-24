Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» На пешеходной улице Крупской в Перми откроется выставка Экспозиция «Привет с фронта!» посвящена 80-летию Победы Поделиться Твитнуть

Фото: Центральный выставочный зал

На пешеходной части улицы Крупской Центральный выставочный зал и Государственный архив Пермского края (ГАПК) открывают выставку «Привет с фронта!» (0 +), основанную на подлинных архивных документах.

На 10 уличных стендах, расположенных между улицами Макаренко и Патриса Лумумбы, размещены 29 личных писем-открыток, которые рассказывают о судьбах 13 фронтовиков. Среди них есть и известные пермяки – например, ректор Пермского университета Александр Букирев, врач Виталий Тихомиров.

Все материалы – из фондов ГАПК. Разработкой содержательной части выставки занималась начальник научно-исследовательского отдела архива Ирина Дёмина. Дизайнеры выставки – Элла Наруллина и Дарья Суслова.

Ирина Дёмина, начальник научно-исследовательского отдела ГАПК:

– Односторонняя почтовая карточка назвалась открытым письмом. Наряду с иллюстрированными почтовыми карточками в военный период распространение получили и закрытые письма с яркими, чаще всего одноцветными сюжетными картинками.

Закрытое письмо, или «секретка» – это бланк, который складывался вдвое до размеров почтовой карточки. В сложенном виде на одной стороне было изображение, на другой – адреса получателя и отправителя, разворот отводился под сообщение. В другом варианте изображение соседствовало с адресами, а для текста сообщения оставалась дополнительная половина листа.

Издание почтовых карточек и закрытых писем агитационного характера в годы войны имело огромное значение. На карточках размещались призывы и лозунги, они вдохновляли народ на борьбу, поднимали патриотические чувства, прославляли бессмертные подвиги героев, стоявших в разные периоды истории на защите Отечества. К оформлению бланков почтовых отправлений привлекались талантливые советские художники и фотографы. Широкую известность получили карикатуры и книжные иллюстрации Кукрыниксов.

Написанные на передовой личные письма защитников Отечества пронизаны переживаниями о жизни семьи, тоской по родным краям, мечтами о послевоенной встрече. Бойцы Красной армии рассказывают о солдатских буднях, незатейливом фронтовом быте, накопившейся усталости, ранениях. Почтовые карточки и закрытые письма отличались краткостью и сдержанностью. На небольшом пространстве бланка, рядом с яркими агитационными картинками, писали только о самом важном, передавали многочисленные приветы родным и близким.

На каждом письме можно увидеть штампы: круглый с номером полевой почты и датой отправки и прямоугольный с надписью «Просмотрено военной цензурой».

Открытие выставки состоится 28 апреля в 16:00, экспозиция будет работать до конца 2025 года.





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