Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Осе откроется выставка, посвящённая легендарному пермскому художнику Концепцию выставки о Николае Зарубине создал Пётр Стабровский Поделиться Твитнуть

Пермский краеведческий музей

В Музее природы Осинского краеведческого музея 30 апреля открывается выставка «Свет миру» (0+), которая рассказывает о создании природной экспозиции и художнике Николае Зарубине, авторе диорамы «Природа Осинского Прикамья» и визуальной концепции Музея природы.

Осинский Музей природы в прошлом году отметил 35-летие. Его создание – редкий пример сотрудничества художников с биологами и таксидермистами Перми и Ленинграда, а также с жителями Осы. Диорама «Природа Осинского Прикамья» – вторая по величине в России: площадь живописного полотна – 144 кв. м, общая площадь с натурным планом – 180 кв. м.

Семья Зарубиных – Николай и Людмила с сыновьями – приехала в Осу в 1987 году, чтобы работать над диорамой, и прожила здесь два года – столько времени потребовалось для создания монументального произведения.

На выставке «Свет миру» воссоздано творческое пространство мастерской художников. Посетители увидят ранние работы Николая и Людмилы Зарубиных, ставшие основой для художественного решения диорамы, эскизы, наброски и этюды к диораме, личные вещи и книги, документальные аудио- и видеозаписи с открытия выставок, творческих встреч, из мастерской художника 1990-х годов, фотографии из домашнего архива семьи Зарубиных и фондов музея.

Николай Зарубин – легендарная личность в художественной истории Прикамья. Более всего он прославился своими философскими фантастическими аллегориями – масштабными полотнами, наполненными эзотерическими мотивами. Сегодня некоторые из этих работ можно увидеть в концертном зале Дягилевской гимназии. Творчество рано ушедшего из жизни художника (Зарубин прожил всего 50 лет) наиболее ярко в истории пермской живописи иллюстрирует философские искания российской интеллигенции в 1980-90-х годах.

В создании выставки «Свет миру» приняли участие осинские музейщики, а также известный фотохудожник Сергей Белов и пермский художник Пётр Стабровский, который создал концепцию нового освещения и художественного решения как выставки, так и созданной Зарубиными диорамы.

Выставка «Свет миру» будет работать до января 2026 года.

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