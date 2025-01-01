В Прикамье 211 участникам СВО списали долги по кредитам Сумма превысила 48 млн рублей Поделиться Твитнуть

военная спецоперация на Украине

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Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю проводит акцию информирования под названием «Судебные приставы — в поддержку защитников Родины». Цель этой инициативы — объяснить правовые гарантии и предоставить помощь участникам СВО и их семьям.

Как сообщили в пресс-службе ГУФСПП по региону, только к первом квартале 2025 года судебные приставы Пермского края завершили 598 исполнительных производств по долгам, связанным с кредитами, на общую сумму более 48,5 млн руб. Этой поддержкой воспользовались 211 жителей Пермского края, заключивших контракт с Министерством обороны РФ, а также 5 членов их семей.

Напомним, исполнительные производства по кредитным обязательствам, включая ипотеку, прекращаются в отношении граждан, которые подписали контракт о прохождении военной службы после 1 декабря 2024 года сроком более года. Сумма кредитных обязательств участника СВО или его супруги не должна превышать 10 млн руб.

Для быстрого завершения исполнительных производств и снятия всех ограничений необходимо обратиться с заявлением в рабочие дни в подразделение ГУФССП России по Пермскому краю, где ведётся исполнительное производство, или в аппарат Главного управления. Также участники СВО и их супруги могут подать заявление дистанционно через официальные интернет-ресурсы ведомства.

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