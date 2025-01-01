Пермский аэропорт вошёл в топ-20 самых удобных аэропортов России Рейтинг формировался по 15 различным параметрам Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По итогам 2024 года сотрудники издания Forbes провели анализ и определили наиболее комфортные для пассажиров аэропорты в России. В данном списке пермский аэропорт расположился на 15-й строчке, получив суммарную оценку в 35,3 балла. Об этом пишет «Рифей».

Первые три места в рейтинге заняли столичные аэропорты: Шереметьево, Домодедово и Внуково.

Рейтинг формировался на основе анализа деятельности аэропортов по 15 различным параметрам. Принимались во внимание такие факторы, как объём пассажиропотока, число авиаперевозчиков, выполняющих рейсы, разнообразие направлений, загруженность терминала, уровень оснащения, площадь аэропорта, оценки пользователей в «Яндекс Картах» и 2ГИС, количество лент выдачи багажа и другие критерии.

В пермском аэропорту качество обслуживания получило оценку в 24,7 балла, а транспортная доступность — 6,5 балла. По информации аналитиков, в текущем году якобы планируется завершение обновления инженерных коммуникаций в пермском аэропорту, что позволит вернуть в эксплуатацию пять телетрапов.

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