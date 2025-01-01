За месяц средний размер потребительского кредита в Прикамье вырос на 8,8% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно информации, предоставленной кредитными организациями в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в марте 2025 года средняя сумма оформленных потребительских займов в Пермском крае достигла 136 тыс. руб. Это на 8,8% больше, чем в феврале того же года, когда этот показатель составлял 125 тыс. руб.

В масштабах всей России наблюдался месячный подъём на 14%, со 147,8 тыс. руб. в феврале до 168,5 тыс. руб. в марте.

Наивысший средний размер одобренных потребительских кредитов среди регионов РФ в марте 2025 года зарегистрирован в Москве (302 тыс. руб.). Лидером по темпам увеличения среднего чека потребительского кредита стала Оренбургская область (+27,7%).

После восьми месяцев последовательного уменьшения, средний размер потребительского кредита увеличивается второй месяц подряд, и этот рост происходит при стабильном количестве выданных потребительских кредитов, отмечает Алексей Волков, директор по маркетингу НБКИ. Такая динамика в значительной степени обусловлена мерами регулирующих органов, направленными на сдерживание кредитной активности, включая макропруденциальные ограничения в отношении показателя долговой нагрузки (ПДН). В результате, из процесса кредитования исключаются заемщики с высокой долговой нагрузкой.

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