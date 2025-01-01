Алёна Бронникова В первомайские праздники в Прикамье закроют движение через ж/д переезд в Лысьве Запланированы ремонтные работы Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В первомайские праздники в Пермском крае введут временные ограничения для всех видов транспорта на участке трассы Кунгур—Соликамск—Лысьва. Согласно подписанному краевым минтрансом распоряжению, движение закроют через железнодорожный переезд по ул. Чусовской в Лысьве.

Схема: приложение к распоряжению Министерства транспорта Пермского края

«Временно ограничить движение всех видов транспортных средств на участке автомобильной дороги "Кунгур — Соликамск — Лысьва" железнодорожный переезд по ул. Чусовской в г. Лысьва на период с 08:00 1 мая по 18:00 4 мая 2025 года», — сообщается в документе.

Ограничения вводятся в связи с проведением ремонтных работ на железнодорожном переезде, который расположен на пересечении подъездного пути и продолжении пути ст. Лысьва до промплощадки холдинговой компании ОАО «Привод». Движение автотранспорта будет возможно только в объезд ж/д переезда.

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