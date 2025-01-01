В Пермском крае из-за половодья затопило два моста В ближайшие дни ожидается дальнейшее поднятие уровня воды в реках Поделиться Твитнуть

фото поисково-спасательной службы Кунгурского муниципального округа

Согласно последней информации ГУ МЧС по Пермскому краю, в п. Кукуштан Пермского муниципального округа 26 придомовых территорий освободились от воды. При этом в с. Моховое Кунгурского округа остаются подтопленными два низководных моста.

Как отметил заместитель руководителя центра управления в кризисных ситуациях ведомства Сергей Лузин, сообщений о пострадавших не поступало.

Подразделения МЧС в Пермском крае ведут непрерывное наблюдение за развитием событий. Пока паводковая ситуация соответствует ранее сделанным прогнозам. В ближайшие дни ожидается дальнейшее поднятие уровня воды в реках. Ситуация находится под постоянным контролем.

Дальнейшее развитие половодья будет определяться температурными показателями и количеством осадков. По предварительным данным метеорологов, в конце текущей недели ожидаются дожди.

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