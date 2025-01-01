На вторичном рынке в Перми на 3% вырос спрос на однокомнатные квартиры Средняя цена квадратного метра составила 106 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По результатам анализа первого квартала 2025 года, проведённого «Авито Недвижимость», ситуация на российском рынке вторичного жилья демонстрирует стабильный интерес покупателей к готовым квартирам. При этом наблюдается тенденция к увеличению популярности малогабаритных вариантов: спрос на однокомнатные квартиры вырос на 3%, а на студии — на 2%. В Перми, в частности, интерес к однокомнатным квартирам увеличился на те же 3%.

Сергей Ерёмкин, руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости», объясняет это более низкой ценой таких объектов: студии и однокомнатные квартиры легче приобрести, не прибегая к ипотеке. В текущих условиях процентных ставок на рынке доля ипотечных сделок на вторичном рынке заметно снизилась. Сейчас ипотеку чаще берут на короткий срок для финансирования разницы при улучшении жилищных условий. Ожидается, что с запуском программы семейной ипотеки на вторичное жилье эта тенденция может измениться, но окончательные выводы можно будет сделать только после анализа динамики сделок.

Средняя цена квадратного метра на вторичном рынке жилья в Перми в первом квартале 2025 года составила 106 тыс. руб.

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