В Перми прораба осудили за гибель подчинённого на стройке Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Перми вынесен обвинительный приговор мужчине, признанному виновным в несоблюдении техники безопасности на стройке, что привело к гибели сотрудника.

Собранные следственным отделом по Дзержинскому району Перми доказательства признаны судом достаточными для осуждения 69-летнего технического руководителя и прораба, совершившего правонарушение, квалифицируемое по ч. 2 ст. 216 УК РФ (несоблюдение правил безопасности при проведении строительных или других работ, что повлекло за собой смерть человека по неосторожности).

Следствие и суд установили, что утром 13 декабря 2023 года, находясь на строительной площадке в Перми, осуждённый не проконтролировал действия подчинённых. Он допустил неправомерное использование экскаватора и пребывание в опасной зоне монтажника наружных трубопроводов, который не проходил обучение и проверку знаний по охране труда. В результате, при спуске бетонной плиты, рабочего придавило ковшом экскаватора.

Суд приговорил виновного к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года, сообщили в пресс-службе краевого управления следкома.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.