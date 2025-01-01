В 2024 году омбудсмену Прикамья поступило почти 1,5 тысячи жалоб от пермяков Горожане чаще всего обращались по жилищным проблемам и теме СВО Поделиться Твитнуть

Игорь Сапко

Константин Долгановский

В минувшем году уполномоченному по правам человека в Пермском крае Игорю Сапко поступило 1436 обращений, из них 764 были жалобами и 672 — ходатайствами. Об этом прикамский омбудсмен рассказал на заседании пленарного заседания Пермской городской думы.

По его словам, на нарушения социальных прав от пермяков было зарегистрировано 366 жалоб, при этом больше всего (48%) касалось нарушенных прав на жилище. Далее следовали жалобы на нарушения в сфере социального обеспечения (27%), охраны здоровья и медпомощи (18%) и на защиту материнства и детства (7%).

Что касается жилищных проблем, то они касались двух тем: расселение ветхого и аварийного жилого фонда и маневренный фонд. В частности, жители жаловались, что долго ждут расселения, затягиваются процедуры признания дома аварийным, людям выдают компенсации недостаточного размера или предоставляют неравнозначное жильё.

Отдельный блок обращений (473) связан с жалобами участников СВО и их родственников. Тематика обращений — установление местонахождения военнослужащих и возвращение их из плена, предоставление отпуска, получение денежного довольствия и соцвыплат, оказание медпомощи и проведение военно-врачебной комиссии.

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