Дом.ру банк предлагает экспресс-кредитование для бизнеса Решение по заявке принимается в течение одного дня Поделиться Твитнуть

Фото: АО КБ «Урал ФД»

Дом.ру банк — финансовый бренд АО КБ «Урал ФД» — предлагает новый продукт, созданный специально для оперативной поддержки предпринимательской деятельности, — экспресс-кредит. Опытным владельцам бизнеса он поможет расширить свои возможности, а начинающим позволит перейти на новый уровень и выдержать конкуренцию на деловом рынке.

Представители банка отмечают, что экспресс-кредитование — автоматизированный процесс. Он позволяет сократить срок рассмотрения заявки до одного дня, при этом сохраняя индивидуальный подход к решению финансовых задач каждого предпринимателя.

Другими преимуществами экспресс-кредитов являются возможность подачи заявки онлайн без посещения офиса, минимальный пакет документов, отсутствие условия предоставления залога, персональная поддержка и подробное консультирование на всех стадиях оформления. Воспользоваться продуктом могут юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Экспресс-кредит предоставляется на сумму до 1 млн руб. на срок до 24 месяцев и может быть выдан как единоразово, так и в форме возобновляемой или невозобновляемой кредитной линии. При оформлении полиса страхования жизни и здоровья заёмщик получает скидку на процентную ставку 5,2%.

Процедура оформления экспресс-кредита максимально проста, в сравнении с традиционными видами кредитования. Необходимо заполнить заявку на сайте банка, получить решение в течение одного дня и подписать документы. После этого средства будут доступны на расчётном счёте в банке Дом.ру.

Подробнее ознакомиться с условиями экспресс-кредитов для бизнеса можно на сайте, в отделениях банка по обслуживанию корпоративных клиентов и по тел. 8-800-100-10-40.

Дом.ру банк — финансовый бренд АО КБ «Урал ФД», универсальная лицензия ЦБ РФ № 249 от 09.04.2020.





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