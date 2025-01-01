В Прикамье незначительно выросли цены на автомобильное топливо Заметнее всего подорожал дизель Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На 21 апреля 2025 года в Пермском крае средняя потребительская цена литра автомобильного топлива составила 59,19 руб., что на 2 коп. больше показателя недельной давности. Об этом сообщает Росстат.

Литр АИ-92 остался в прежней цене — 56,24 руб., АИ-95 подорожал до 61,17 руб. (+4 коп.), цена АИ-98 не изменилась — 85,24 руб. за литр. Стоимость дизельного топлива выросла на 7 коп., до 71,82 руб. за литр.

По средней стоимости автомобильного топлива Пермский край по-прежнему занимает второе место в ПФО. На первом — Нижегородская область.

С 15 по 21 апреля изменение цен на бензин было зафиксировано в 52 субъектах Российской Федерации. Более всего цены подросли в Республике Коми (+1,2%). Снижение цен отмечено в четырёх субъектах Российской Федерации, более всего в Республике Тыва (-0,7%).





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