В Перми презентовали самый дорогой в мире посикунчик Его стоимость 78 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Аргументы и Факты

Кафе-музей «Пермская кухня» 23 апреля представил в художественной галерее «Пермский период» гастрономическое чудо — самый дорогой в мире золотой посикунчик.

Как рассказал автор идеи, ресторатор Алексей Субботин, блюдо сочетает в себе роскошь, кулинарное мастерство и уральские традиции: «Начинка пирожка создана из лучшей мраморной говядины в мире — японского вагю A5 Кобе. Каждый посстейк из той же элитной говядины, а сам пирожок покрыт 24-каратным сусальным съедобным золотом».

На этом уникальность блюда не заканчивается. Его обладателю также вручается именной эксклюзивный кубок из редкого уральского мрамора.

Как пишет «АиФ-Пермь», стоимость блюда — 78 тыс. руб.

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