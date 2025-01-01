В Перми презентовали самый дорогой в мире посикунчик
Его стоимость 78 тысяч рублей
Кафе-музей «Пермская кухня» 23 апреля представил в художественной галерее «Пермский период» гастрономическое чудо — самый дорогой в мире золотой посикунчик.
Как рассказал автор идеи, ресторатор Алексей Субботин, блюдо сочетает в себе роскошь, кулинарное мастерство и уральские традиции: «Начинка пирожка создана из лучшей мраморной говядины в мире — японского вагю A5 Кобе. Каждый посстейк из той же элитной говядины, а сам пирожок покрыт 24-каратным сусальным съедобным золотом».
На этом уникальность блюда не заканчивается. Его обладателю также вручается именной эксклюзивный кубок из редкого уральского мрамора.
Как пишет «АиФ-Пермь», стоимость блюда — 78 тыс. руб.
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