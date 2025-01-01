В конце апреля в Прикамье снова может установиться снежный покров Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Метеорологи предупреждают жителей Пермского края о грядущих значительных колебаниях температуры. Если 24 апреля в регионе ожидается приход тёплого воздуха, который прогреет атмосферу до отметок выше +20 градусов, то впоследствии температура начнёт снижаться.

Начиная с воскресенья, 27 апреля, в край придёт холодная воздушная масса, аналогичная той, что наблюдалась в начале мая прошлого года. По информации ГИС-центра ПГНИУ, температура воздуха будет на 4-7 градусов ниже обычных показателей для этого времени года.

Наиболее низкие температуры ожидаются во вторник, 29 апреля. В период похолодания прогнозируется выпадение осадков в виде мокрого снега, что может привести к формированию временного снежного покрова в отдельных районах.

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