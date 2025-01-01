Стали известны самые любимые книги пермяков Пермь вошла в десятку городов-миллионников с наибольшим количеством книжных магазинов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Аналитики из «Яндекса» провели исследование и определили, какие книги пользуются наибольшей популярностью у жителей Перми.

В преддверии Всемирного дня книги, отмечаемого 23 апреля, эксперты «Яндекса» проанализировали интерес россиян к книжным магазинам, а также к онлайн-покупке и чтению или прослушиванию книг.

Отмечается устойчивый рост интереса россиян к литературе. За прошедший год количество запросов на книжные магазины в «Яндекс Картах» превысило 1,8 млн, что на 20% больше, чем годом ранее. Также увеличилось время, которое пользователи проводят за чтением в сервисе «Яндекс Книги», — в начале этого года оно выросло на 40% по сравнению с прошлым годом.

Пермь вошла в десятку городов-миллионников с наибольшим количеством книжных магазинов на 100 тыс. жителей. В настоящее время на карте города насчитывается 40 таких точек. Горожане проявляют к ним большой интерес: за последний год они искали их в «Яндекс Картах» более 15 тыс. раз, что на 30% превышает показатели предыдущего года. Согласно данным Геоаналитики «Яндекс Карт», наибольший интерес к книжным магазинам наблюдается вдоль ул. Ленина (23%), где также сосредоточено значительное количество книжных точек (16,7%).

По данным «Яндекс Книг», среди жителей региона наиболее востребованным оказался комикс Дебби Танг «Быть вместе», на втором месте — бестселлер Ольги Примаченко «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя», а на третьем — антиутопия Алексея Иванова «Вегетация». Также в пятёрку вошли комикс «Какие-то штуки» Стаса Зеленя и произведение Зои Сомервилл «Дом на болотах».

Для составления рейтинга аналитики сопоставили долю подписчиков, читающих книги в конкретном регионе, с общероссийскими показателями.

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