Днём в четверг в Пермском крае может потеплеть до +25 градусов Поделиться Твитнуть

Андрей Чунтомов

В четверг, 24 апреля, антициклон над Пермским краем гарантирует сухую погоду, за исключением северо-западных районов, где вероятны кратковременные осадки в виде дождя и, возможно, мокрого снега. Днём через северную часть края пройдёт атмосферный фронт, вызывая небольшие дожди. В Перми вечером ожидается незначительный дождь. Об этом сообщили в Пермском гидрометцентре.

Ветер будет дуть с юга со скоростью 4-9 м/с, днём возможны порывы до 14 м.

Ночью температура воздуха опустится до -3…+2 градусов, в Перми около 0 градусов, на самом юго-западе до +7 градусов.

Дневная температура поднимется до +20…+25 градусов, в Перми до +22 градусов, на севере будет +11…+16 градусов, а на крайнем севере +4…+9 градусов.

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