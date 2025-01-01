На участке автодороги Р-243 в Пермском крае частично перекроют движение Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В связи с проведением ремонтных работ по устранению дефектов дорожного полотна в четверг, 24 апреля, будет частично перекрыто движение на участке автодороги Р-243 Кострома—Шарья—Киров—Пермь с 70-го по 84-й км (в районе населённого пункта Шадейка).

Данную информацию предоставили в ФКУ Упрдор «Прикамье», подчеркнув, что введение ограничений необходимо для обеспечения безопасности всех участников дорожного движения в период восстановительных работ.

В ФКУ принесли извинения за возможные неудобства и обратились к водителям с просьбой учитывать данную информацию при планировании поездок и, по возможности, заранее продумать альтернативные маршруты.

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