Символом VIII Пермского марафона выбрана лиса Хедлайнером мероприятия станет Дмитрий Губерниев Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В среду, 23 апреля, в Перми был представлен новый дизайн медалей, футболок, а также обновлённые трассы для главного забега года — Пермского марафона. В соответствии с традициями охотничьего календаря коми, символом марафона стала лиса. Создание уникального образа вновь доверили известному пермскому скульптору Руслану Исмагилову, который не первый раз разрабатывает дизайн медалей для этого события. Об этом сообщил глава Перми Эдуард Соснин.

Как и в прошлом сезоне, цвет экипировки будет соответствовать выбранной дистанции, а в этом году подготовлено семь различных цветовых решений.

Бегунов ждут обновлённые маршруты и специальный забег на 2025 м, приуроченный к получению Пермью статуса «Молодёжная столица-2025». Пермский марафон является одним из ключевых событий в рамках этого статуса, поэтому запланирована обширная развлекательная программа.

Ожидается рекордное количество участников: 20 тыс. человек примут участие в забегах по улицам города 6 и 7 сентября.

Ведущим мероприятия станет Дмитрий Губерниев.

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