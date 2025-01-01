Пермский «Амкар» расторг контракт с исполнительным директором клуба Поделиться Твитнуть

ФК «Амкар»

Евгений Мелешин больше не является исполнительным директором пермского футбольного клуба «Амкар». Как сообщает пресс-служба команды, трудовой контракт с ним был прекращён 18 апреля по соглашению сторон. Мелешин занимал должность исполнительного директора «Амкара» с апреля месяца 2021 года.

По информации источников издания «Коммерсантъ-Прикамье», по инициативе нового руководителя в клубе была проведена финансовая проверка. По результатам аудита, Мелешин, обладавший правом подписи финансовых документов, предположительно, нецелесообразно расходовал значительные суммы на некоторые проекты.

Напомним, в феврале 2025 года президент «Амкара» Валерий Чупраков оставил свой пост, его заменил Дмитрий Мартынов.

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