В ближайшие дни в 60 домах Перми отключат воду Поделиться Твитнуть

В связи с проведением плановых и аварийных ремонтных работ в Перми подача воды 24, 26 и 27 апреля будет временно приостановлена в 60 многоквартирных домах, сообщили в «Новогор-Прикамье».

Так, 24 апреля с 10:00 до 19:00 водоснабжение будет отсутствовать по ул. Каменского, 2а, ул. 3-й Водопроводной, 1 и 5, а также по ул. Строителей, 48.

26 апреля с 09:30 до 19:30 отключение воды затронет дома по ул. Камчатовской, 18, 20, 20а, ул. Краснофлотской, 11, 11/1, 11/2, 14, 14а, ул. Куйбышева, 47, 49, 50, 50а, 51, 52, 53, 53а, 54, 55, 57а, ул. Механошина, 10, 15, 17, 17/1, 4, 6, 8, ул. Попова, 58, ул. Революции, 58, 58а, 60, 60/1, 62, 62а, 64, 66, 68.

27 апреля в промежуток с 09:00 до 19:30 без воды останутся жители домов по ул. Горького, 66 и 72, ул. Народовольческой, 3, ул. Островского, 52, 59, 59/1, 63, 66, 68, 69, ул. Революции, 13, 16, 18, ул. Тимирязева, 11, 15, 23, 24, 24а, 25, 26, 26а, 9.

Жителей вышеуказанных домов просят сделать необходимые запасы воды.

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