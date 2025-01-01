В Прикамье похоронили погибшего полтора года назад на СВО Сергея Бабушкина Поделиться Твитнуть

фото предоставлено администрацией Очёрского округа

В среду, 23 апреля, в п. Павловский Очёрского муниципального округа Пермского края похоронили погибшего на СВО 14 ноября 2023 года Сергея Бабушкина. Ефрейтор служил стрелком в мотострелковом подразделении (войсковая часть 13637), рассказали в окружной администрации.

Мужчина родился 18 февраля 1991 года в д. Верещагино Очёрского района, в большой семье. Образование получил в Павловской средней школе. После прохождения срочной службы в мотострелковых войсках трудился в АОЗТ «Очёрское». В памяти родных, друзей и знакомых он останется отзывчивым, искренним и верным товарищем.

В мае 2023 года Сергей принял решение заключить контракт с Минобороны РФ.

Администрация Очёрского муниципального округа выражает глубочайшие соболезнования сестрам Сергея — Татьяне, Надежде, Марине, Любови, братьям — Алексею, Николаю и Александру, а также всем его родным и близким.

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