В Перми простятся с погибшим на СВО поэтом Георгием Звездиным Поделиться Твитнуть

фото из личного архива Юлии Звездиной

В зоне проведения специальной военной операции погиб пермский поэт Георгий Звездин. Об этом в своих социальных сетях сообщила его сестра Юлия.

«Пришло печальное известие, Звездин Георгий погиб в Курской области. Он служил в морской пехоте, был прекрасным отцом, музыкантом, играл на гармони и гитаре, сочинял стихи, читал книги начиная с Гомера и Библии, учился танцевать танго», — написала Юлия Звездина.

Георгий Звездин родился в Перми в 1978 года, получил военно-морское образование и работал на различных предприятиях города. Согласно информации из «Антологии современной уральской поэзии», он начал писать стихи в юности, но признание пришло к нему около 30-летнем возрасте. Его произведения публиковались в литературных журналах «Воздух» и «Урал-Транзит». Звездин также стал лауреатом II межрегионального фестиваля «Глубина». В его творчестве прослеживается влияние абстракционизма, абсурдизма и голосовой поэзии. Основными темами его стихов были заклинания, религиозные мотивы, размышления о смерти и образ женского начала.

Прощание с Георгием Звездиным состоится 25 апреля в храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Перми (ул. Генерала Доватора, 9), начало церемонии в 13:00.

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