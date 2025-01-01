У Пермского педуниверситета появится свой лицей Обучение в нём начнётся уже в этом году Поделиться Твитнуть

Пресс-служба ПГГПУ

На заседании учёного совета Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета (ПГГПУ), которое состоялось 22 апреля, было принято решение о создании лицея в качестве структурного подразделения вуза.

Как сообщили в пресс-службе университета, обучение в лицее начнётся уже с 1 сентября. Всего ПГГПУ намерен принять к началу учебного года 50 лицеистов. В учебном заведении планируется организовать углублённое образование по технологическому и социально-гуманитарному профилям. Документы можно подавать с 30 апреля. Первые экзамены начнутся в мае.

«Мы готовим кадры для региона. Это наш профиль. Маршрут в будущее будет тем легче, чем раньше человек прикоснётся к университету и его ценностям. Лицей в этом отношении — идеальная среда для того, чтобы узнать о вузовских проектах, команде и инфраструктуре, получить качественное образование и выбрать свой жизненный путь», — рассказал ректор вуза Константин Егоров.

Новый элемент в структуре позволит университету реализовывать программы среднего общего образования с углублённым изучением отдельных предметов. Кроме того, появление лицея укрепит университетское сообщество в реализации его миссии.

Зачислять в лицеисты будут в два этапа: с 26 мая по 8 июля и с 21 по 29 августа.

Как рассказал директор лицея Иван Чечулин, главное преимущество нового учебного заведения — тесная интеграция с университетом, потому что у лицеистов будет доступ к научным лабораториям, библиотекам и возможность участия в исследовательских проектах вместе со студентами.

У лицеистов будет возможность участвовать в международных конференциях и семинарах, всероссийских олимпиадах и так далее.

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