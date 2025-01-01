В Перми эвакуировали детей из гимназии № 33
В учебном заведении сработала пожарная тревога
В Свердловском районе Перми из гимназии №33 эвакуировали людей в связи с сигналом тревоги, который прозвучал утром. Об этом пишет perm.aif.ru со ссылкой на маму одного из гимназистов.
По её словам, около 9 утра всех школьников, которые пришли к первому уроку, экстренно вывели из здания на улицу. При этом часть детей была уже в школе, а кто-то только подходил.
«Мой сын как раз подходил к школе, когда зазвучала сирена. Говорит, что педагоги стали выводить детей из школы и уводить за периметр», — пояснила мама школьника.
Как уточнила пермячка, детей вывели на улицу спешно и без верхней одежды, так как, по информации педагогов, тревога была не учебной.
В пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю сообщили, что в учебном учреждении сработала пожарная тревога, однако она была ложной.
В школьных чатах педагоги призвали родителей с пониманием отнестись к ситуации.
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