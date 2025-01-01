Алина Наумова
На дорогах Прикамья установят более 200 камер фотовидеофиксации
На них потратят около 1,9 млрд рублей
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На сайте госзакупок ГКУ «Центр безопасности дорожного движения Пермского края» разместило 4 конкурса для получения в аренду камер фото- и видеофиксации на дорогах. Они будут установлены в наиболее аварийно-опасных местах региона.
Согласно документам, в Перми камеры появятся на перекрёстках. Например, в Ленинском районе — на пересечении ул. Луначарского с улицами 25 Октября, Борчанинова и Куйбышева, ул. Екатеринской и Куйбышева, Ленина и Куйбышева, ш. Космонавтов и Малкова, Сибирской и Екатерининской. В Свердловском районе камеры установят на перекрёстках ул. 25 Октября и Революции, Горького и Революции, Героев Хасана и Чернышевского, Куйбышева и Солдатова, Лихвинской и Самаркандской и др. Кроме того, 27 камер установят в Мотовилихинском районе, 8 в Индустриальном, 12 в Дзержинском и одну в Орджоникидзевском районе.
Помимо этого, новые устройства фотовидеофиксации появятся на автодорогах в Березниках, в Соликамском ГО, Чусовом и в некоторых муниципальных округах: в Пермском, Кунгурском, Краснокамском, Нытвенском, Чернушинском, Куединском, Осинском и Чайковском.
Из технического задания следует, что устройства должны быть новыми и исправными, а их владелец, исполнитель контракта, обязан ежедневно следить за их состоянием, ремонтировать и обеспечивать работоспособность за свой счёт.
Срок начала оказания услуг по контракту — 20 июня этого года.
Начальная стоимость контракта для камер в Ленинском и Свердловском районах Перми — 544,8 млн руб., для остальных районов города — 458,7 млн руб. В Березниках, Соликамском ГО и Чусовом — 516,1 млн руб., а в Кунгурском, Краснокамском, Нытвенском, Чернушинском, Куединском, Осинском и Чайковском МО — 449,2 млн руб. Всего на аренду новых камер выделено 1,9 млрд руб.
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