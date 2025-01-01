Алина Наумова На дорогах Прикамья установят более 200 камер фотовидеофиксации На них потратят около 1,9 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На сайте госзакупок ГКУ «Центр безопасности дорожного движения Пермского края» разместило 4 конкурса для получения в аренду камер фото- и видеофиксации на дорогах. Они будут установлены в наиболее аварийно-опасных местах региона.

Согласно документам, в Перми камеры появятся на перекрёстках. Например, в Ленинском районе — на пересечении ул. Луначарского с улицами 25 Октября, Борчанинова и Куйбышева, ул. Екатеринской и Куйбышева, Ленина и Куйбышева, ш. Космонавтов и Малкова, Сибирской и Екатерининской. В Свердловском районе камеры установят на перекрёстках ул. 25 Октября и Революции, Горького и Революции, Героев Хасана и Чернышевского, Куйбышева и Солдатова, Лихвинской и Самаркандской и др. Кроме того, 27 камер установят в Мотовилихинском районе, 8 в Индустриальном, 12 в Дзержинском и одну в Орджоникидзевском районе.





Помимо этого, новые устройства фотовидеофиксации появятся на автодорогах в Березниках, в Соликамском ГО, Чусовом и в некоторых муниципальных округах: в Пермском, Кунгурском, Краснокамском, Нытвенском, Чернушинском, Куединском, Осинском и Чайковском.





Из технического задания следует, что устройства должны быть новыми и исправными, а их владелец, исполнитель контракта, обязан ежедневно следить за их состоянием, ремонтировать и обеспечивать работоспособность за свой счёт.





Срок начала оказания услуг по контракту — 20 июня этого года.





Начальная стоимость контракта для камер в Ленинском и Свердловском районах Перми — 544,8 млн руб., для остальных районов города — 458,7 млн руб. В Березниках, Соликамском ГО и Чусовом — 516,1 млн руб., а в Кунгурском, Краснокамском, Нытвенском, Чернушинском, Куединском, Осинском и Чайковском МО — 449,2 млн руб. Всего на аренду новых камер выделено 1,9 млрд руб.

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