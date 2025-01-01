В новых корпусах строительного колледжа в Перми сохранятся история и современные решения
Их строительство планируется начать в 2025 году
К строительству двух корпусов Пермского строительного колледжа общей площадью почти 8 тыс. кв. м планируется приступить уже осенью текущего года. Как сообщили в краевом министерстве строительства, архитектурная концепция реконструкции зданий разработана и утверждена.
Новые трёх- и четырёхэтажный корпуса заменят примыкающие к историческому зданию на Комсомольском проспекте, 59 второй и третий. В учебном блоке оборудуют и оснастят классы по профилям обучения студентов, также там появится совмещённая с музеем лекционная аудитория, помещение для организации дистанционного обучения и онлайн-консультаций.
В ГК «Кинетика», работающей над проектом, отметили, что реконструкция будет идти в условиях существующей застройки, с сохранением объёмно-пространственных характеристик и облика «исторического» корпуса. Он продолжит архитектурный ансамбль главного корпуса, но внешне будет отличаться лаконичностью и простотой.
На фасаде исторической части здания планируется разместить архитектурно-декоративные элементы, для воссоздания которых были произведены полевые замеры, фотофиксация, оцифрование силуэта с применением лазерного 3D-сканирования.
Что касается внутреннего наполнения, предполагаются расширенные компьютерные классы и классы рисования с увеличенными размерами окон. Чтобы визуально увеличить пространство, планируется установить стеклянные матированные перегородки. Также будет создан атриум со вторым светом, где расположится зона коворкинга. А на четвёртом этаже студенты смогут изучать инженерные коммуникации и вентиляционные камеры через прозрачную стеклянную обшивку.
Запланирована также реконструкция внутреннего двора колледжа, где будут обустроены спортивная и «тихая» зоны, площадка для геодезической практики, парковка.
Окончание всех работ запланировано на 2027 год.
Напомним, необходимость развития инфраструктуры учреждений СПО неоднократно подчёркивал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
«Для повышения качества среднего образования и привлечения абитуриентов, в том числе из других регионов, в крае выстроена системная поддержка СПО. Ежегодно в таких учреждениях увеличивается число бюджетных мест, открываются современные мастерские, обновляется рабочее оборудование при участии предприятий. Помимо этого, возводятся современные учебные корпуса», — отмечал глава региона.
Добавим, в настоящее время при поддержке краевых властей в строительном колледже ведётся капитальный ремонт здания спортивного корпуса.
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