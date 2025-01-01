Администрация Перми выделила полмиллиона рублей на подсветку мэрии Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Администрация Перми объявила торги на поддержание в рабочем состоянии архитектурного освещения своего здания. Об этом свидетельствует информация, опубликованная ГКУ «Центр организации закупок» на портале госзакупок, сообщает ТК «Рифей».

Согласно условиям аукциона, компания-победитель будет отвечать за техническое обслуживание декоративной светодиодной системы, украшающей здание мэрии по адресу: Пермь, ул. Ленина, 23. Договор с исполнителем планируется заключить до конца марта 2026 года.

В перечень работ, которые предстоит выполнять подрядчику, входит широкий спектр задач, включая поддержание в исправном состоянии электрооборудования и сетей, замену вышедших из строя компонентов, таких как светодиодные ленты, блоки питания и контроллеры. Кроме того, в обязанности исполнителя входит настройка графиков работы подсветки и обновление программного обеспечения, управляющего освещением.

Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 500 тыс. руб.





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