Алина Наумова Застройщики Перми готовы уступить около 4% от стоимости новостройки Это связано с гибкостью девелоперов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сервисы «Яндекс Недвижимость» и «Пульс Продаж» проанализировали стоимость «квадрата» в новостройках городов-миллионников. Аналитики сравнили цены в объявлениях о продаже строящегося жилья и соотнесли их с конечной стоимостью при покупке.

Оказалось, что в Перми в марте этого года заключено около 400 договоров долевого участия, общая площадь новостроек составила 21 тыс. кв. м. При этом разница между ценой квадратного метра в объявлениях и проведённых сделках 4%.





В других городах России, например в Волгограде, Челябинске, Новосибирске и Воронеже, цена покупки новостройки ниже, чем в объявлениях на их продажу. Разница между ними в цене «квадрата» составила более 10%.





Евгений Белокуров, коммерческий директор сервиса «Яндекс Недвижимость», отметил, что застройщики стали более гибкими в ценовой политике. Они используют скидки и акции, что позволяет влиять на спрос.





«Девелоперам выгоднее предложить дисконт, чем держать нераспроданные остатки на балансе после ввода в эксплуатацию», — подытожил Белокуров.





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