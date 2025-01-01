УЗПМ представил инновационные решения для дорожного хозяйства в северной столице Предприятие приняло участие в XX Всероссийском форуме-выставке «Госзаказ» Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УЗПМ

В рамках юбилейной, двадцатой, Всероссийской выставки «Госзаказ», прошедшей в Санкт-Петербурге, Уральский завод противогололёдных материалов (УЗПМ) — ведущий российский производитель современных средств для борьбы со льдом под брендом «Бионорд» — презентовал комплексные решения для зимнего и межсезонного обслуживания улично-дорожной сети. Форум объединил представителей федеральных ведомств, подведомственных организаций, госкорпораций и крупного бизнеса в целях обмена опытом и обсуждения актуальных вопросов отрасли.

Экспозиция УЗПМ включала весь спектр продукции, созданной для удаления наледи, профилактики скользкости и поддержания чистоты городской инфраструктуры. В числе представленных разработок: специализированное концентрированное средство для мойки и обезжиривания проезжей части, тротуаров, пешеходных зон и других объектов — «Бионорд Шампунь». В компании подчеркнули, что поддержание чистоты и безопасности требует комплексного подхода: инновационный состав шампуня позволяет оперативно удалять песчано-солевые отложения, нефтепродукты и иные загрязнения в межсезонье, не образуя пылевого облака и сохраняя покрытие.

Помимо «Бионорд Шампуня», были продемонстрированы противогололёдные материалы линейки «Бионорд», адаптированные к различным типам дорожных покрытий и климатическим зонам.

Как отметил советник генерального директора по развитию УЗПМ Евгений Немировский, «в Санкт Петербурге продукция пока используется точечно — в основном частными заказчиками, а также при обслуживании объектов культурного наследия, таких как Дворцовая площадь, Мариинский театр, Царскосельский дворец и Эрмитаж. Капризный климат Северной столицы с частыми перепадами температур, сильным ветром и высокой влажностью обостряет проблему наледи, и «Бионорд» на практике подтвердил способность решать её, оставаясь при этом щадящим к дорожному полотну и экологии, а также позволяя оптимизировать бюджет на содержание улиц и площадей».

Вся продукция УЗПМ выпускается по технологии «Единая гранула», в которой природные соли комбинируются с антикоррозионными и биофильными добавками. Такой подход обеспечивает быстрое плавление льда, мгновенное улучшение сцепления колёс с дорогой и пролонгированный противогололёдный эффект. Материалы соответствуют требованиям ГОСТ, имеют полный пакет разрешительной документации и положительное заключение государственной экологической экспертизы, утверждённое Росприроднадзором.

Сегодня решения «Бионорд» применяются более чем в 50 регионах России и отмечены наградами «100 лучших товаров России», «Российское качество», «Экология XXI века», а также сертификатами систем «ПРОМТЕХСТАНДАРТ» и «ЭКОЛОСЕРТИК». Высокие стандарты деятельности УЗПМ подтверждены медалью президента Российской Федерации.





Пресс-служба УЗПМ

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