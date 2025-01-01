Городские фонтаны в Перми заработают с 1 мая Всего к новому сезону готовятся 16 фонтанных комплексов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми компания-подрядчик завершает последние этапы проверки и настройки оборудования городских фонтанов, сообщили в пресс-службе мэрии.

На период холодов, с начала октября прошлого года все фонтаны были временно отключены и законсервированы для защиты от низких температур и сохранения их функциональности. По информации от МКУ «Пермблагоустройство», в связи с установившейся теплой погодой, подготовительные работы и отладка систем начались уже в первых числах апреля.

В рамках подготовки специалисты проводят очистку форсунок, установку и подключение насосного оборудования, заполнение водных систем, а также тестирование звукового сопровождения. После этого были проведены пробные запуски фонтанов. Если температурный режим останется благоприятным, открытие сезона, как и в прошлые годы, состоится 1 мая.

В текущем году график работы городских фонтанов останется прежним: в будние дни они будут функционировать с полудня до полуночи, а в выходные и праздничные дни — с девяти утра до часа ночи. После выходных и праздничных дней на фонтанах будут проводиться плановые профилактические мероприятия, после чего работа возобновится с шести вечера.

Фонтаны, находящиеся у здания Законодательного собрания Пермского края и на площади перед Театром-Театром, вновь порадуют зрителей светомузыкальными представлениями. Театральный фонтан будет демонстрировать свои шоу ежедневно с 21:45 до 22:00, а фонтан перед зданием Законодательного собрания — с 22:45 до 23:00.

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