Алина Наумова В Перми открылась первая АЗС сети из Челябинска Она заработала на улице Хлебозаводской Поделиться Твитнуть

В Пермь на рынок автомобильного топлива зашла новая сеть автозаправок из Челябинска. Первая в городе АЗС Atom Oil расположена в Свердловском районе.

По данным 2ГИС, рядом с ней расположен торговый павильон по ул. Хлебозаводской, 18. Кроме того, на заправке есть мини-маркет. Как сообщил изданию «Ъ-Прикамье» владелец сети автозаправок Максим Максимов, в ближайшие два года в городе появится ещё 2-3 топливные станции.





Максимов отметил, что в Перми автозаправка Atom Oil появилась ещё в декабре прошлого года. По словам владельца ООО «Атом Ойл», решение выйти на пермский рынок связано с высокой покупательской способностью региона.





«Перед этим мы проанализировали покупательскую способность региона, а также обратили внимание на малое количество частных сетей АЗС. Посчитали, что Прикамье — перспективный регион для развития»,— подчеркнул Максим Максимов.





ООО «Атом Ойл» зарегистрировано в 2017 году, её основной вид деятельности — оптовая торговля твёрдым, жидким и газообразным топливом. В 2024 году выручка челябинской компании составила 1,2 млрд руб., чистая прибыль — 3,1 млн руб.

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