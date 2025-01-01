Водителю в Прикамье дали три года за насилие над полицейским Поделиться Твитнуть

фото предоставлено прокуратурой Пермского края

В Горнозаводске местный житель признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти. Доказательства, собранные следственным отделом по Горнозаводску СУ СК РФ по Пермскому краю, были признаны судом убедительными для вынесения обвинительного приговора 39-летнему мужчине.

Следствием и судом установлено, что в конце апреля 2024 года обвиняемый управлял ночью автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники дорожно-патрульной службы остановили его для проверки. Во время оформления документов об административном правонарушении водитель, видя, что сотрудник ГИБДД находится в салоне его автомобиля и прижат к двери, намеренно начал движение. Он увеличил скорость и направил автомобиль в сторону служебной машины ДПС, припаркованной у обочины, создавая угрозу для жизни и здоровья инспектора. После того как сотрудник отцепился, злоумышленник скрылся с места происшествия.

На следующий день местонахождение правонарушителя было установлено. Информация о произошедшем была передана в следственный отдел, и следователи собрали необходимые доказательства его вины.

Суд приговорил обвиняемого к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, сообщили в пресс-службе следкома.

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