В ГАИ Перми для мотоциклистов проведут день открытых дверей Поделиться Твитнуть

В преддверии открытия мотосезона, 26 апреля 2025 года, в Перми Госавтоинспекция проведёт День открытых дверей, специально ориентированный на мотоциклистов.

Все желающие смогут попробовать свои силы в сдаче теоретического и практического экзаменов для получения прав категорий «А1» и «А». Кроме того, в регистрационно-экзаменационном отделе будет функционировать отдельное окно для оформления или обновления водительских прав, а также для регистрации мототехники.

Теоретический экзамен и процедура замены водительских удостоверений будут доступны с 8 утра на б. Гагарина, 80. Практическая часть экзамена начнется в полдень.

Регистрация мотоциклов будет проводиться по адресу ул. Спешилова, 107/3, так же с 8 утра.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.