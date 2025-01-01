Начался завоз стройматериалов для монтажа основной арки моста через Каму в Перми На специально оборудованной площадке планируется собрать 200-метровый пролёт Поделиться Твитнуть

РЖД

Строители начали подготовку к важному этапу возведения нового железнодорожного моста через Каму. Речь идёт о сборке и надвижке ключевой арки мостового перехода. Как сообщили в пресс-службе СвЖД, подрядчики начали завоз необходимых стройматериалов.

Первая партия металлоконструкций общим весом 130 тонн уже прибыла на строительную площадку. Всего потребуется 6,5 тыс. тонн металла.

Планируется собрать 200-метровый пролёт на специально оборудованной площадке на левом берегу реки. Финальным шагом станет установка пролёта на опоры методом продольной надвижки.

РЖД

После окончания работ по продлению струенаправляющей дамбы Камской ГЭС строители перейдут к возведению временного технологического моста, который будет использоваться для строительства опор основной арки.

РЖД

Напомним, новый мостовой переход через Каму протяжённостью 2,8 км станет частью Северного ж/д обхода Перми.

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