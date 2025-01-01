Жители Прикамья отдают предпочтения японским автомобилям Наиболее востребованным типом кузова у пермяков является седан Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Специалисты аналитического центра МТС AdTech провели опрос среди жителей Пермского края, чтобы выяснить их предпочтения в отношении марок автомобилей. Лидером предпочтений стали японские авто — их выбрал каждый третий участник исследования. На втором месте оказались немецкие машины с 29% голосов, а 15% респондентов отдали предпочтение отечественным производителям.

Южнокорейские автомобили привлекли внимание 10% опрошенных, китайские — 8%, а американские — только 3%. Большинство респондентов (80%) выразили готовность приобрести автомобиль с пробегом, причём 22% объяснили это отсутствием новых моделей желаемых зарубежных марок на рынке.

Наиболее востребованным типом кузова среди пермяков оказался седан (33%), за ним следуют кроссоверы (25%). Внедорожники и универсалы заинтересовали по 12% опрошенных.

По словам директора филиала МТС в Пермском крае Оксаны Кайгородовой, результаты опроса демонстрируют расхождение между желаемым и действительным. Мечтая о японском авто, жители региона чаще отдают предпочтение китайским и российским маркам. Это указывает на необходимость более эффективной работы продавцов с различными целевыми группами, выявления их потребностей и желаний.

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