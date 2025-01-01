В Перми приставы опечатали квеструм за нарушение требований безопасности Заведение находится в подвале жилого дома Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Управления ФССП по Пермскому краю

В Перми судебные приставы опечатали квеструм, расположенный по ул. Лебедева, 46 в Мотовилихинском районе. Помещение эксплуатировалось с нарушениями требований законодательства, угрожающими жизни и здоровью людей, рассказали в пресс-службе ГУФССП по Пермскому краю.

Ранее в Мотовилихинский районный суд Перми от прокуратуры поступил иск к собственнику и арендаторам о запрете эксплуатации подвального помещения под деятельность, связанную с предоставлением услуг для детей.

Одновременно заявлено ходатайство о принятии мер по обеспечению иска в виде приостановления деятельности до устранения выявленных нарушений. Суд удовлетворил ходатайство и доводы ведомства.

В итоге в отношении 27-летней пермячки, которая занималась организацией квестов в опасном помещении, поступил документ на исполнение в отдел судебных приставов по Мотовилихинскому району. Сотрудники выехали на место и опечатали входные двери в квеструм.

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