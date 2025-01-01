В центре Перми закрыли кафе из-за шума вентиляции Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В центре Перми, в историческом здании по ул. Куйбышева, 7, временно прекратило работу кафе «Гости». Причиной послужила жалоба жительницы этого же дома на чрезмерный шум от вентиляционной системы заведения.

Женщина вызвала специалистов из «Центра гигиены и эпидемиологии», и те зафиксировали превышение допустимых норм шума в её квартире.

Ленинский районный суд Перми рассмотрел административное дело. Представитель ООО «Омега», управляющего кафе «Гости», утверждал, что работы по шумоизоляции проведены. Тем не менее, суд поддержал жалобу жительницы и постановил приостановить деятельность точки общепита на месяц. Отсчёт срока приостановки начался с 17:00 14 апреля.

Данное судебное решение пока не вступило в силу.

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